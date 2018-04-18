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Делегация России при ОЗХО считает, что Скрипалей ввели в кому специально
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Делегация России при ОЗХО считает, что Скрипалей ввели в кому специально 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГААГА, 18 апр — РИА Новости. Пострадавшие при инциденте в британском Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть введены в искусственную кому специально, чтобы «манипулировать состоянием их здоровья», считают представители российской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Чтобы предотвратить доступ российских специалистов к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медицинские работники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что дало возможность собрать биохимический материал и манипулировать состоянием их здоровья, даже не консультируясь с ними", — говорится в тексте заявления российской делегации в ОЗХО, поступившем в РИА Новости.
В среду в штаб-квартире ОЗХО в Гааге проходит заседание исполнительного совета организации, посвященного отравлению в Солсбери.
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