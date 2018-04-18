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В посольстве прокомментировали озабоченность Британии насчет киберугроз
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В посольстве прокомментировали озабоченность Британии насчет киберугроз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Мария Табак. Реальных озабоченностей у Великобритании касательно якобы исходящих со стороны России киберугроз нет, есть «оголтелая антироссийская кампания», заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ.
"После нескольких дней «артподготовки» сегодня, наконец, появились публикации, в частности, в Daily Telegraph, о том, что в вооруженных силах Великобритании не хватает специалистов по отражению киберугроз. В частности, после сокращений в период 2010-2015 годов образовалась «дыра» в 6120 военнослужащих, которые должны были обеспечивать эту деятельность. Вместо того, чтобы заниматься нормальным планированием своей армии, британское правительство преднамеренно запугивает свое население мнимой «российской угрозой». Кстати, о других странах ничего не говорится", — заявил он.
По мнению посольства, отметил пресс-секретарь, такая антироссийская политика укладывается в концепцию национальной безопасности Великобритании и соответствует последним заявлениями премьер-министра Терезы Мэй.
"Жаль, что британское правительство в очередной раз вводит в заблуждение свое население. Кстати, если бы британское правительство действительно хотело бы прояснить свои отношения с нашей страной в области кибербезопасности на уровне специалистов, то оно воспользовалось бы предложением министра иностранных дел России Сергея Лаврова Борису Джонсону в декабре 2017 года провести соответствующие консультации специалистов с тем, чтобы снять озабоченности у Лондона, если таковые имеются", — отметил пресс-секретарь посольства.
"Как мы видим, озабоченностей нет, есть просто оголтелая антироссийская кампания, которая вписывается в общую антироссийскую линию консервативного правительства и желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы", — подчеркнул он.
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