В посольстве прокомментировали озабоченность Британии насчет киберугроз

"После нескольких дней «артподготовки» сегодня, наконец, появились публикации, в частности, в Daily Telegraph , о том, что в вооруженных силах Великобритании не хватает специалистов по отражению киберугроз. В частности, после сокращений в период 2010-2015 годов образовалась «дыра» в 6120 военнослужащих, которые должны были обеспечивать эту деятельность. Вместо того, чтобы заниматься нормальным планированием своей армии, британское правительство преднамеренно запугивает свое население мнимой «российской угрозой». Кстати, о других странах ничего не говорится", — заявил он.

По мнению посольства, отметил пресс-секретарь, такая антироссийская политика укладывается в концепцию национальной безопасности Великобритании и соответствует последним заявлениями премьер-министра Терезы Мэй

"Жаль, что британское правительство в очередной раз вводит в заблуждение свое население. Кстати, если бы британское правительство действительно хотело бы прояснить свои отношения с нашей страной в области кибербезопасности на уровне специалистов, то оно воспользовалось бы предложением министра иностранных дел России Сергея Лаврова Борису Джонсону в декабре 2017 года провести соответствующие консультации специалистов с тем, чтобы снять озабоченности у Лондона, если таковые имеются", — отметил пресс-секретарь посольства.

"Как мы видим, озабоченностей нет, есть просто оголтелая антироссийская кампания, которая вписывается в общую антироссийскую линию консервативного правительства и желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы", — подчеркнул он.