Симоньян прокомментировала претензии британского медиарегулятора к RT

Ранее сообщалось, что Ofcom увязал недовольство работой RT с инцидентом в Солсбери и начал сразу семь новых расследований в отношении телеканала.

"Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу семь новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!", — написала Симоньян в Twitter.

Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 апреля 2018 г.

​Регулятор привел список программ, вызвавших у него вопросы. К ним относятся два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.

Претензии к RT В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против RT вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ . В ответ телеканал заявил, что ограничения нанесут ущерб британскому обществу.

После этого Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с «делом Скрипаля ».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, «если они закроют RT».

В свою очередь, Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии в Великобритании

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что к инциденту причастна Москва.

Россия категорически отрицает участие в покушении и называет обвинения «бездоказательной провокацией». МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.