РФ предупредила о последствиях расследования против RT

Посольство России предупредило о последствиях расследования против RT в Британии

«Ofcom (медиарегулятор. — RT) говорит, что отслеживает вещание RT «активно после события в Солсбери»… Это целенаправленная проверка, направленная против конкретной новостной организации и касающаяся одного конкретного вопроса, она представляет собой давление на конкретного вещателя», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты отмечают, что подобное изучение «естественно окажет влияние на свободу СМИ» на территории Великобритании, что «вызывает глубокое беспокойство».

«Мы обратили внимание на попытки правительства Британии оказывать давление на медиа, граничащие с цензурой, относительно освещения отравления в Солсбери. В частности, 8 апреля Sunday Times сообщала о том, что сотрудники совета нацбезопасности Британии «захватили контроль» над освещением в СМИ инцидента в Солсбери», — добавили в посольстве.

Уточняется, что британские власти «манипулируют СМИ путём многочисленных „утечек“ новых версий инцидента».

Ранее Ofcom сообщил, что открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.