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РФ предупредила о последствиях расследования против RT
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Посольство России предупредило о последствиях расследования против RT в Британии 

RT на русском 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Лондоне считает, что целенаправленное изучение деятельности телеканала RT на территории Великобритании повлияет на свободу средств массовой информации.
«Ofcom (медиарегулятор. — RT) говорит, что отслеживает вещание RT «активно после события в Солсбери»… Это целенаправленная проверка, направленная против конкретной новостной организации и касающаяся одного конкретного вопроса, она представляет собой давление на конкретного вещателя», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Дипломаты отмечают, что подобное изучение «естественно окажет влияние на свободу СМИ» на территории Великобритании, что «вызывает глубокое беспокойство».
«Мы обратили внимание на попытки правительства Британии оказывать давление на медиа, граничащие с цензурой, относительно освещения отравления в Солсбери. В частности, 8 апреля Sunday Times сообщала о том, что сотрудники совета нацбезопасности Британии «захватили контроль» над освещением в СМИ инцидента в Солсбери», — добавили в посольстве.
Уточняется, что британские власти «манипулируют СМИ путём многочисленных „утечек“ новых версий инцидента».
Ранее Ofcom сообщил, что открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.
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