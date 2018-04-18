Британия начала расследование в отношении телеканала RT

Семь новых расследований в отношении телеканала Russia Today (RT) открыл британский медиарегулятор Ofcom. Причина — в подозрениях британской стороны в нарушении беспристрастности в подаче материалов.

Как заявил Ofcom, после событий в Солсбери (речь идет об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта) на RT стало больше программ, которые потенциально нарушают кодекс вещания Ofcom.

Британский регулятор пообещал, что при вынесении своего решения учтет все свидетельства, которыми он располагает, в том числе и «поведение владельца лицензии в будущем».

Как заявила с юмором главный редактор RT Маргарита Симоньян , «разумеется, это из-за дела Скрипалей». «Но сразу отвечаю: кота — не мы!», — написала она в Twitter.

Пресс-служба RT отметила, что признание медиарегулятора, что раньше телеканал выполнял все правила, ставит точку в различных инcинуациях и обвинениях в адрес RT, звучащих уже на протяжении довольно долгого времени. Также пресс-служба подчеркнула, что после происшествия в Солсбери редакционная политика не претерпела никаких изменений.