Россия нашла способ защититься от санкций

В России появится ведомство по борьбе с санкциями

По его словам, предлагается организовать «центр мониторинга ситуации» под названием «Контрофак». При этом, по мнению Шохина, «не надо создавать федеральный орган исполнительной власти новый для этого, но надо подумать, где его разместить».

«Там не идет речь о том, чтобы наказывать кого-то, но мониторить ситуацию и определять, какая форма поддержки (российским компаниям и предприятиям — прим. "Ленты.ру") нужна — внешнеэкономическая, кредитная, рефинансирование. И ЦБ, Минфин, Минпромторг, Минэк должны как-то включиться», — сказал Шохин.

Глава союза промышленников отметил, что при американском министерстве финансов существует специальное управление по контролю над иностранными активами, которое, в частности, занимается вопросами введения экономических и торговых санкций.

Министерство финансов США 6 апреля ввело новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. На фоне ограничений обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.