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Посольство России обвинило Лондон в уничтожении улик по «делу Скрипалей»
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Посольство России обвинило Лондон в уничтожении улик по «делу Скрипалей» 

Rambler News Service 2 часа назад
Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в уничтожении улик по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.
По мнению дипломатов, Великобритания пытается «замести следы постановочной провокации в отношении России». В посольстве сделали вывод, что «дезинфекция, которая будет включать в себя „сжигание потенциально зараженных предметов“, на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать».
Российская сторона удивилась появлению новых версий отравления. В частности, что вещество представляло собой жидкий яд. «Сначала утверждалось, что отравляющее вещество было распылено через вентиляционную систему автомобиля, затем — что оно было нанесено на ручку входной двери дома С. Скрипаля в виде прозрачного геля, теперь речь идет о „жидкости“», — отметили в российском посольстве.
Накануне власти Великобритании заявили, что проведут дезинфекцию тех мест, где после инцидента с отравлением Скрипалей были найдены следы отравляющего вещества. По информации британского департамента по защите окружающей среды, вещество, которым отравили Скрипалей, было доставлено в жидком виде.
Сергея и Юлию Скрипаль отравили 4 марта. Как утверждали власти Великобритании, был применен яд типа «Новичок», который якобы разработали в СССР. Соединённое Королевство возложило ответственность на Россию, однако Москва неоднократно отрицала свою причастность к инциденту.
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