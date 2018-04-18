Посольство России обвинило Лондон в уничтожении улик по «делу Скрипалей»

Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в уничтожении улик по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

По мнению дипломатов, Великобритания пытается «замести следы постановочной провокации в отношении России». В посольстве сделали вывод, что «дезинфекция, которая будет включать в себя „сжигание потенциально зараженных предметов“, на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать».

Российская сторона удивилась появлению новых версий отравления. В частности, что вещество представляло собой жидкий яд. «Сначала утверждалось, что отравляющее вещество было распылено через вентиляционную систему автомобиля, затем — что оно было нанесено на ручку входной двери дома С. Скрипаля в виде прозрачного геля, теперь речь идет о „жидкости“», — отметили в российском посольстве.

Накануне власти Великобритании заявили, что проведут дезинфекцию тех мест, где после инцидента с отравлением Скрипалей были найдены следы отравляющего вещества. По информации британского департамента по защите окружающей среды, вещество, которым отравили Скрипалей, было доставлено в жидком виде.