Ещё
Замглавы МИД РФ Грушко встретился с вернувшимся в Москву главой представительства ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замглавы МИД РФ Грушко встретился с вернувшимся в Москву главой представительства ЕС 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер, вернувшийся на прошлой неделе в российскую столицу после консультаций, обсудили в среду вопросы отношений Москвы и Брюсселя. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов отношений Россия — ЕС, международных и региональных проблем", — отметили в МИД.
Эдерер был отозван для консультаций в Брюссель в связи с так называемым делом Скрипаля, в минувшую пятницу он вновь приступил к работе в Москве.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту и выслал из страны 23 российских дипломата. Позже в «знак солидарности» с Великобританией о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявил еще ряд стран. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали несколько европейских государств.
Российская сторона категорически отвергает обвинения в причастности к отравлению Скрипалей. В качестве ответных шагов Москва заявила о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов.
ТАСС: последние новости
Чайка: британские власти не могли допустить возвращения Березовского в Россию Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги Трутнев доложит Медведеву о плохой работе по развитию лесной отрасли на Дальнем Востоке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии267
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти45
США разместили в Греции ядерное оружие360
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда23
Украина показала поставленные из Польши БМП143
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:24
Московские магазины проверят на контрафакт
Общество Новости Москвы
01:03
Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
Новости Москвы
00:36
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных
Новости Москвы
01:00
Фасады станций метро обновят
Новости Москвы
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
01:05
Выполнена половина работ по благоустройству
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение