Замглавы МИД РФ Грушко встретился с вернувшимся в Москву главой представительства ЕС

"В ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов отношений Россия — ЕС, международных и региональных проблем", — отметили в МИД

Эдерер был отозван для консультаций в Брюссель в связи с так называемым делом Скрипаля , в минувшую пятницу он вновь приступил к работе в Москве.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту и выслал из страны 23 российских дипломата. Позже в «знак солидарности» с Великобританией о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявил еще ряд стран. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали несколько европейских государств.

Российская сторона категорически отвергает обвинения в причастности к отравлению Скрипалей. В качестве ответных шагов Москва заявила о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов.