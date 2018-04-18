Ещё
В Кремле высказались о «возвращении» Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали план Авакова по «возвращению» Донбасса и Крыма 

RT на русском 46 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план «возвращения» Донбасса и Крыма под контроль Киева, представленный главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
«Вы знаете, что есть минские договорённости, как раз проблемы Донбасса могут решаться про общему консенсусу только путём реализации минских договорённостей», — сказал Песков.
Он отметил, что реализация Минских соглашений полностью блокируется Киевом.
«Что касается Крыма, то такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами», — подчеркнул Песков.
Ранее Аваков заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом план по «возвращению Крыма и Донбасса по стратегии step by step».
RT на русском: последние новости
Посольство России обвинило Лондон в уничтожении вещдоков по делу Скрипалей Чайка: власти Британии не могли допустить возвращения Березовского в Россию Путин направил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти50
США разместили в Греции ядерное оружие367
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда23
Украина показала поставленные из Польши БМП144
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:36
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных
Новости Москвы
01:00
Фасады станций метро обновят
Новости Москвы
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
01:05
Выполнена половина работ по благоустройству
Новости Москвы
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение