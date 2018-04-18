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Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования экс-президенту США Джорджу Бушу-старшему в связи с кончиной супруги Барбары.
"Путин направил телеграмму соболезнований Джорджу Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги", — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Супруга бывшего президента США Джорджа Буша-старшего — Барбара Буш — скончалась во вторник в возрасте 92 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter официального представителя семьи Бушей Джима Макграта.
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