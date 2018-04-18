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«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
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Чайка: британские власти не могли допустить возвращения Березовского в Россию 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Великобритании не могли допустить возвращения Бориса Березовского в Россию как носителя секретной информации об отравлении полонием Александра Литвиненко. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.
"Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского (в Лондоне), но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объем искусственных доказательств. Березовский действовал под контролем спецслужб Британии и вместе с ними", — сказал Чайка.
"Когда он (Березовский) решил вернуться в Россию, то они не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма (в отношении Литвиненко) вернулся в Россию", — сообщил генпрокурор.
Он подчеркнул, что обвинения в отношении российских граждан Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в причастности к гибели Литвиненко были сфабрикованы. При этом британские власти, уверен Чайка, не примут информацию России о деле Литвиненко.
"Мы им предлагали сотрудничество. Направили 39 запросов, в том числе Терезе Мэй", — сказал Чайка.
Генпрокурор уверен, что у организаторов этой провокации не все получилось гладко.
"Они дали материалы нашим немецким коллегам. Немецкое расследование свидетельствует, что полоний находился в Лондоне до приезда Лугового и Ковтуна", — пояснил он.
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Комментарии1  Ещё 10 источников 
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