Россия будет добиваться от ОЗХО полного доступа к докладу по делу Скрипалей 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия должна получить полный доступ к техническим докладам ОЗХО по делу Скрипалей и будет добиваться ответов на свои вопросы в ходе специальной встречи Исполнительного совета организации, посвященной инциденту в Солсбери. Об этом в среду в эфире телеканала «Россия 1» заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Есть технические доклады ОЗХО, мы должны иметь полный к ним доступ. У нас есть много вопросов и к ОЗХО. Недавно был сюжет со швейцарской лабораторией в Шпице, есть что задать представителям ОЗХО. Будем добиваться [ответов], выступим в ходе этой сессии со всеми нашими вопросами", — сказал он.
Исполнительный совет ОЗХО проведет в среду по инициативе Великобритании специальную встречу по делу Скрипалей. На заседании будет обсуждаться доклад, подготовленный по результатам анализа образцов, собранных инспекторами ОЗХО в Солсбери. Пока неясно, планирует ли Лондон вынести на голосование какой-либо документ.