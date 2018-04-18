Россия будет добиваться от ОЗХО полного доступа к докладу по делу Скрипалей

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Россия должна получить полный доступ к техническим докладам ОЗХО по делу Скрипалей и будет добиваться ответов на свои вопросы в ходе специальной встречи Исполнительного совета организации, посвященной инциденту в Солсбери. Об этом в среду в эфире телеканала «Россия 1» заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин

"Есть технические доклады ОЗХО, мы должны иметь полный к ним доступ. У нас есть много вопросов и к ОЗХО. Недавно был сюжет со швейцарской лабораторией в Шпице, есть что задать представителям ОЗХО. Будем добиваться [ответов], выступим в ходе этой сессии со всеми нашими вопросами", — сказал он.