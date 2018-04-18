Матвиенко призвала добиваться освобождения российских моряков на Украине

"Необходимо сделать все возможное, чтобы освободить наших граждан от незаконных действий украинских властей", — сказала она на заседании палаты в среду.

Матвиенко подчеркнула, что «мы всегда считали, что пираты — это где-то там далеко». Однако, «пираты в лице украинских властей уже действуют в Азовском море», добавила она.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков , выступая на заседании, предложил дать поручение профильным комитетам Совфеда по законодательству, по обороне и безопасности, по международным делам обобщить всю имеющуюся информацию и, если понадобится, запросить дополнительную в профильных ведомствах для изучения вопроса о возможных законодательных мерах по защите интересов России и ее граждан от провокаций Украины.

Парламентарий напомнил, что украинские власти задержали уже два российских судна. «Очевидно, что столь агрессивные действия — по сути, „государственное пиратство“ — Украины не должны оставаться без ответа. При этом действия России будут осуществляться в рамках международного права», — сказал он.

Цеков подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия продолжает юридическую, материальную и моральную поддержку экипажей российских судов. При этом сенаторы отмечают, что необходима более тесная координация в этом вопросе различных министерств и ведомств.

"Для предотвращения подобных инцидентов, с учетом очевидного намерения киевских властей продолжать провокации против Крыма и его жителей, уже предпринят ряд действий, в частности обеспечена защита российских судов в Азовском море", — сказал он.

Вместе с тем, по словам Цекова, для обеспечения безопасности судоходства и рыболовства необходимо решение комплексных вопросов по безопасности не только в Азовском море, но и в территориальных водах Крыма.