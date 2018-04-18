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Матвиенко призвала добиваться освобождения российских моряков на Украине
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Матвиенко призвала добиваться освобождения российских моряков на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна добиться возвращения на родину российских моряков, задержанных на Украине.
"Необходимо сделать все возможное, чтобы освободить наших граждан от незаконных действий украинских властей", — сказала она на заседании палаты в среду.
Матвиенко подчеркнула, что «мы всегда считали, что пираты — это где-то там далеко». Однако, «пираты в лице украинских властей уже действуют в Азовском море», добавила она.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, выступая на заседании, предложил дать поручение профильным комитетам Совфеда по законодательству, по обороне и безопасности, по международным делам обобщить всю имеющуюся информацию и, если понадобится, запросить дополнительную в профильных ведомствах для изучения вопроса о возможных законодательных мерах по защите интересов России и ее граждан от провокаций Украины.
Парламентарий напомнил, что украинские власти задержали уже два российских судна. «Очевидно, что столь агрессивные действия — по сути, „государственное пиратство“ — Украины не должны оставаться без ответа. При этом действия России будут осуществляться в рамках международного права», — сказал он.
Цеков подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия продолжает юридическую, материальную и моральную поддержку экипажей российских судов. При этом сенаторы отмечают, что необходима более тесная координация в этом вопросе различных министерств и ведомств.
"Для предотвращения подобных инцидентов, с учетом очевидного намерения киевских властей продолжать провокации против Крыма и его жителей, уже предпринят ряд действий, в частности обеспечена защита российских судов в Азовском море", — сказал он.
Вместе с тем, по словам Цекова, для обеспечения безопасности судоходства и рыболовства необходимо решение комплексных вопросов по безопасности не только в Азовском море, но и в территориальных водах Крыма.
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