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В Совфеде прокомментировали заявление покинувших Крым офицеров ВМС Украины
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В Совфеде прокомментировали заявление покинувших Крым офицеров ВМС Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление покинувших Крым офицеров ВМС Украины.
Как сообщалось, группа офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины, покинувших Крым в 2014 году, обратилась к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить им жильё взамен утраченного. Они выразили надежду, что власти решат их проблему и не будут подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым.
«Что касается вопроса предоставления жилья тем морякам, которые обратились к Порошенко, он на сегодняшний день остается открытым. Но у меня есть твердая уверенность в том, что если кто-то и получит жилье, то это будут единицы», — сказал сенатор.
При этом он добавил, что власти республики всячески поддерживают тех военных, которые после воссоединения полуострова и России приняли решение остаться в Крыму.
«Мы оказываем им всю необходимую помощь и решаем их социальные проблемы», — сказал сенатор.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Украины выйти из СНГ.
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