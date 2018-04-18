В Совфеде прокомментировали заявление покинувших Крым офицеров ВМС Украины

Как сообщалось, группа офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины, покинувших Крым в 2014 году, обратилась к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить им жильё взамен утраченного. Они выразили надежду, что власти решат их проблему и не будут подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым.

«Что касается вопроса предоставления жилья тем морякам, которые обратились к Порошенко, он на сегодняшний день остается открытым. Но у меня есть твердая уверенность в том, что если кто-то и получит жилье, то это будут единицы», — сказал сенатор.

При этом он добавил, что власти республики всячески поддерживают тех военных, которые после воссоединения полуострова и России приняли решение остаться в Крыму.

«Мы оказываем им всю необходимую помощь и решаем их социальные проблемы», — сказал сенатор.