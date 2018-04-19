Сбежавшие члены экипажа «Норд» вернулись в Крым

Сбежавшие с Украины члены экипажа «Норд» вернулись в Крым

«Двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы. У них все в порядке. Они счастливы, что избавились от кошмарного периода в своей жизни», — передает его слова ТАСС.

По его словам, остальные семь членов экипажа по-прежнему находятся на территории Украины. У них нет документов, по которым можно покинуть территорию страны, так как паспорта были безосновательно изъяты.