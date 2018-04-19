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Сбежавшие члены экипажа «Норд» вернулись в Крым
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Сбежавшие с Украины члены экипажа «Норд» вернулись в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Сумевшие покинуть территорию Украины двое членов экипажа задержанного крымского судна «Норд» прибыли в Крым, сообщил их адвокат Александр Руденко.
«Двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы. У них все в порядке. Они счастливы, что избавились от кошмарного периода в своей жизни», — передает его слова ТАСС.
По его словам, остальные семь членов экипажа по-прежнему находятся на территории Украины. У них нет документов, по которым можно покинуть территорию страны, так как паспорта были безосновательно изъяты.
В четверг с Украины в Белоруссию сумели выехать два члена экипажа российского судна «Норд». Еще семь членов экипажа не смогли покинуть территорию страны — у них отобрали выданные в генконсульстве России паспорта.
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