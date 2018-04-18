Киев опасается ответа России на «государственное пиратство», заявил Цеков

«Очевидно, что столь агрессивные действия — по сути, государственное пиратство Украины — не должны оставаться без ответа. Это понимают на Украине. В связи с этим они правильно боятся, но наши действия будут осуществляться в рамках международного права» — отметил Сергей Цеков.

Также он рассказал, что Совет Федерации запросит информацию для изучения вопроса о дополнительных законодательных мерах по защите граждан России на Украине.

Пограничная служба Украины 25 марта задержала и отконвоировала в Бердянск российское рыболовецкое судно «Норд». Спустя две недели вблизи Одессы украинскими властями было задержано ещё одно российское судно — SeaBreeze.

Цеков отметил, что законодатели продолжают оказывать юридическую, материальную и моральную поддержку экипажам российских судов. В то же время, по убеждению парламентария, «нужна более тесная координация министерств и ведомств, которая позволит в кратчайшие сроки освободить российских моряков».

Он рассказал, что 16 апреля на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам ситуация была всесторонне изучена. Сенатор уверен, что «необходимо комплексное решение целого ряд вопросов на обеспечение безопасности наших граждан на Украине».

«Считаем, что комитеты Совета Федерации должны обобщить имеющуюся информацию и запросить дополнительную информацию для изучения вопроса о возможных законодательных мерах по защите интересов России и её граждан от провокаций Украины», — отметил Цеков.