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Киев опасается ответа России на «государственное пиратство», заявил Цеков
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Киев опасается ответа России на «государственное пиратство», заявил Цеков 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Киев опасается ответа России на «государственное пиратство» в отношении задержанного на Украине российского рыболовного судна «Норд». Об этом заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.
«Очевидно, что столь агрессивные действия — по сути, государственное пиратство Украины — не должны оставаться без ответа. Это понимают на Украине. В связи с этим они правильно боятся, но наши действия будут осуществляться в рамках международного права» — отметил Сергей Цеков.
Также он рассказал, что Совет Федерации запросит информацию для изучения вопроса о дополнительных законодательных мерах по защите граждан России на Украине.
Пограничная служба Украины 25 марта задержала и отконвоировала в Бердянск российское рыболовецкое судно «Норд». Спустя две недели вблизи Одессы украинскими властями было задержано ещё одно российское судно — SeaBreeze.
Цеков отметил, что законодатели продолжают оказывать юридическую, материальную и моральную поддержку экипажам российских судов. В то же время, по убеждению парламентария, «нужна более тесная координация министерств и ведомств, которая позволит в кратчайшие сроки освободить российских моряков».
Он рассказал, что 16 апреля на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам ситуация была всесторонне изучена. Сенатор уверен, что «необходимо комплексное решение целого ряд вопросов на обеспечение безопасности наших граждан на Украине».
«Считаем, что комитеты Совета Федерации должны обобщить имеющуюся информацию и запросить дополнительную информацию для изучения вопроса о возможных законодательных мерах по защите интересов России и её граждан от провокаций Украины», — отметил Цеков.
«Оказывается, пираты у нас действуют не где-то далеко, а рядом, прямо в Азовском море. Мы должны сделать всё, чтобы освободить наших граждан и защитить их от противоправных действий украинских властей. Прошу не просто заслушать информацию, но и принять все необходимые меры, чтобы наши граждане были возвращены на Родину», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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