Лавров и глава МИД Австрии обсудят Сирию, Украину и борьбу с терроризмом

Кнайсль 19-20 апреля посетит Москву, на 20 апреля намечены переговоры с Лавровым.

"Наряду с обсуждением двусторонней повестки предполагается обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с международным терроризмом, отношения России и ЕС и другим (вопросам)", — говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме этого, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству.

"В контексте отмечаемого в этом году 50-летия начала первых поставок газа из СССР в Австрию будут затронуты вопросы интенсификации энергодиалога между нашими странами", — добавили в МИД РФ.