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Лавров и глава МИД Австрии обсудят Сирию, Украину и борьбу с терроризмом
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Лавров и глава МИД Австрии обсудят Сирию, Украину и борьбу с терроризмом 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию в Сирии, на Украине, борьбу с международным терроризмом, а также вопрос интенсификации энергодиалога между двумя странами, сообщили в МИД РФ.
Кнайсль 19-20 апреля посетит Москву, на 20 апреля намечены переговоры с Лавровым.
"Наряду с обсуждением двусторонней повестки предполагается обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с международным терроризмом, отношения России и ЕС и другим (вопросам)", — говорится в комментарии МИД РФ.
Кроме этого, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству.
"В контексте отмечаемого в этом году 50-летия начала первых поставок газа из СССР в Австрию будут затронуты вопросы интенсификации энергодиалога между нашими странами", — добавили в МИД РФ.
В министерстве также сообщили, что, несмотря на непростой внешний фон, российско-австрийские отношения развиваются в позитивном ключе, носят характер зрелого, доверительного партнерства, устойчивого к колебаниям политической конъюнктуры, между Москвой и Веной отсутствуют серьезные проблемы, поддерживается активный диалог между парламентами и министерствами, налажено взаимодействие по межрегиональной линии.
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