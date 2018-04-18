В Совфеде объяснили поставки С-300 в Сирию

Бондарев: создать в Сирии высокоэффективную ПВО при помощи РФ можно уже сейчас

Выступая в среду на пленарном заседании Совфеда, сенатор, ранее являвшийся главкомом ВКС России , напомнил о заявлении Генштаба Вооруженных сил РФ о том, что не допустить подобных атак на территорию Сирии, аналогичных ракетному удару США и их союзников 14 апреля, можно путем поставки для сирийской армии современных средств ПВО, таких как С-300.

"Создание в Сирии эшелонированной высокоэффективной противовоздушной обороны, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов от ударов средств воздушного нападения, при помощи России возможно уже сейчас", — подчеркнул Бондарев. Одновременно, добавил он, необходимо расширять базу подготовки высококлассных специалистов для эксплуатации и обслуживания таких систем.

"Наличие высокоэффективного оборонительного вооружения в арсенале любой суверенной страны отрезвит горячие головы не только натовских военных и генералов", — подчеркнул глава профильного комитета СФ.

Экзамен на отлично

По его словам, большую часть систем ПВО, действующих в настоящее время в Сирии, составляют зенитно-ракетные комплексы еще советского производства, прошедшие "разные уровни модернизации при помощи наших специалистов". Речь идет, уточнил глава профильного комитета Совфеда, о комплексах С-125, С-200, комплексах войсковой ПВО "Бук", "Оса", "Стрела-10" и относительно новом "Панцире-С1".

"Результаты противовоздушного боя [14 апреля в Сирии] свидетельствуют о высокой боевой готовности и выучке личного состава, боеспособности и эффективности системы ПВО, созданной и установленной с нашей помощью", — подчеркнул парламентарий, обратив внимание, что командование и специалисты сирийских ПВО и ВВС являются в абсолютном большинстве выпускниками отечественных академий и училищ. Они, по его оценке, "блестяще сдали свой боевой экзамен".

Кроме того, констатировал Бондарев, "заблаговременное принятие мер по рассредоточению и передислокации [сирийских] войск, а также высокая готовность сирийского населения к подобного рода атакам позволили избежать потерь среди мирного населения".