Лавров 23-24 апреля совершит визит в Китай

"В соответствии с механизмом ежегодных взаимных визитов глав МИД России и Китая, министр иностранных России Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И с 23 по 24 апреля совершит официальный визит в Китай", — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.

Она добавила, что глава российского МИД также примет участие в заседании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдёт в Пекине 24 апреля.