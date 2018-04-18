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Лавров 23-24 апреля совершит визит в Китай
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Лавров 23-24 апреля совершит визит в Китай 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 23-24 апреля совершит официальный визит в Китай и примет участие в заседании министров иностранных дел стран ШОС, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"В соответствии с механизмом ежегодных взаимных визитов глав МИД России и Китая, министр иностранных России Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И с 23 по 24 апреля совершит официальный визит в Китай", — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.
Она добавила, что глава российского МИД также примет участие в заседании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдёт в Пекине 24 апреля.
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