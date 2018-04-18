Встреча Лаврова с де Мистурой запланирована на 20 апреля в Москве 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой запланирована на 20 апреля в Москве. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да", — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее женевский офис эмиссара ООН сообщил, что де Мистура в среду находится с визитом в Анкаре, затем он планирует посетить Москву, Тегеран и Брюссель. Последний раз де Мистура побывал в России 29 марта, тогда он встретился с Сергеем Лавровым и с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.