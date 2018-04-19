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Лавров обсудит с де Мистурой урегулирование в Сирии в контексте ударов США
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Лавров обсудит с де Мистурой урегулирование в Сирии в контексте ударов США 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 апреля обсудит со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой сирийское урегулирование в контексте ударов США и их союзников.
Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил РИА Новости, что 20 апреля в Москве планирует провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу для обсуждения ситуации в Сирии.
"Двадцатого апреля в Москве состоится встреча главы российской внешнеполитической службы со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии господином де Мистурой. Будет комплексно рассмотрено положение дел в сирийском урегулировании, перспективы, в том числе, в контексте последствий агрессивной акции США и тех стран, которые их поддержали в этом незаконном мероприятии против Дамаска", — сказала Захарова на брифинге.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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