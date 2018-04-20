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Де Мистура и глава МИД Австрии обсудили возможное содействие Вены по Сирии
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Де Мистура и глава МИД Австрии обсудили возможное содействие Вены по Сирии 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу обсудил с главой МИД Австрии Карин Кнайсль возможность оказания Веной поддержки переговорам по Сирии под эгидой ООН, заявил РИА Новости глава аппарата спецпосланника Майкл Конте.
"Они обсудили возможности полноценного перезапуска политического процесса в Сирии под эгидой ООН, а также то, как Австрия может поддержать эти усилия. Они договорились обсудить это подробнее в Брюсселе, на следующей неделе, в рамках конференции", — заявил Конте.
Ранее Кнайсль предложила Вену в качестве альтернативной площадки для сирийских мирных переговоров, которые проходят в Женеве под эгидой ООН. По ее словам, Австрия также могла бы взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта, если бы получила соответствующий мандат. Впрочем, как отмечал на этой неделе постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, никаких разговоров о возможном переносе переговорной площадки по Сирии из Женевы в Вену сейчас не идет.
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