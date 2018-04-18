История в картинке. Кадыров за долговечность Путина

Глава ЧР Рамзан Кадыров призвал изменить Конституцию и оставить Путина президентом, даже если он сам будет против.

«Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! — заявил Кадыров. — Народ, Совет Федерации Госдума , другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это».

Интересно, а Путин поддержит? Хотя да, его ведь даже спрашивать не надо.

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