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История в картинке. Кадыров за долговечность Путина
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История в картинке. Кадыров за долговечность Путина 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Глава ЧР Рамзан Кадыров призвал изменить Конституцию и оставить Путина президентом, даже если он сам будет против.
«Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! — заявил Кадыров. — Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это».
Интересно, а Путин поддержит? Хотя да, его ведь даже спрашивать не надо.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018.
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