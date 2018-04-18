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Великобритания намерена ответить на вопросы России по «делу Скрипаля» до 23 апреля
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Великобритания намерена ответить на вопросы России по «делу Скрипаля» до 23 апреля 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Великобритания обязуется ответить на вопросы России по так называемому «делу Скрипаля» в течение десяти дней с момента отправки запроса, то есть до 23 апреля включительно, передает ТАСС со ссылкой на текст выступления постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона.
«13 апреля РФ передала Великобритании список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия… Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных конвенцией», — сказал Уилсон.
При этом, по словам постпреда, ни одна из лабораторий ОЗХО не обнаружила вещество BZ в образцах, собранных в британском Солсбери.
4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом в городе Солсбери. Соединенное Королевство возложило ответственность на Россию, однако Москва неоднократно отрицала свою причастность к инциденту.
12 апреля ОЗХО опубликовала отчет, в котором говорится, что результаты анализов биомедицинских образцов и проб из объектов окружающей среды, собранных сотрудниками организации, подтверждают выводы Великобритании, касающиеся вида токсичного химического вещества, использованного в Солсбери.
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