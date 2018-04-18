Великобритания намерена ответить на вопросы России по «делу Скрипаля» до 23 апреля

Великобритания обязуется ответить на вопросы России по так называемому «делу Скрипаля » в течение десяти дней с момента отправки запроса, то есть до 23 апреля включительно, передает ТАСС со ссылкой на текст выступления постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона.

«13 апреля РФ передала Великобритании список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия… Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных конвенцией», — сказал Уилсон.

При этом, по словам постпреда, ни одна из лабораторий ОЗХО не обнаружила вещество BZ в образцах, собранных в британском Солсбери.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом в городе Солсбери. Соединенное Королевство возложило ответственность на Россию, однако Москва неоднократно отрицала свою причастность к инциденту.

12 апреля ОЗХО опубликовала отчет, в котором говорится, что результаты анализов биомедицинских образцов и проб из объектов окружающей среды, собранных сотрудниками организации, подтверждают выводы Великобритании, касающиеся вида токсичного химического вещества, использованного в Солсбери.