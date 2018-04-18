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В Гааге пройдет закрытое заседание исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипалей
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В Гааге пройдет закрытое заседание исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипалей 

Авторадио 1 час назад
В Гааге сегодня пройдет заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, на котором будет обсуждаться дело об отравлении Скрипалей. Ранее сообщалось, что Организация завершила расследование и передала результаты Великобритании. Эксперты подтвердили, что при покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери было применено отравляющее вещество А-234. В то же время детали доклада не раскрываются. Он доступен только для представителей стран-членов Организации. Сегодняшнее заседание пройдет в закрытом режиме.
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