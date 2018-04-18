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В Гааге началось заседание исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля
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В Гааге началось заседание исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
В штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, началось заседание исполнительного совета организации по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, передает РИА «Новости».
Заседание исполнительного совета ОЗХО было организовано по инициативе представителя Великобритании в организации, ожидается, что оно пройдет в закрытом для сотрудников прессы режиме. Участники мероприятия планируют обсудит доклад, который был подготовлен экспертами ОЗХО по результатам анализа проб, которые были взяты на месте инцидента.
По итогам заседания пройдет пресс-конференция в российской дипломатическом представительстве. Представитель посольства анонсировал выступление дипломатов, а также представителей Министерства обороны и Министерства торговли России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа от ОЗХО о докладе швейцарской лаборатории об отравляющем веществе BZ, которым могли быть отравлены Скрипали.
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