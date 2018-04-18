Британия ответит на вопросы РФ по «делу Скрипаля» до 23 апреля 

Впервые Россия попросила Лондон предоставить информацию по «делу Скрипаля» 31 марта. Список из 14 вопросов был обнародован на сайте МИД России. Внешнеполитическое ведомство хотело получить ответ, почему России «было отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории», а также просило уточнить, «каким антидотом лечили пострадавших в инциденте и каким образом у местных медиков оказались в распоряжении подобные препараты». Ответа от британской стороны не последовало. 13 апреля в Лондон был отправлен повторный запрос с просьбой ответить на вопросы в соответствии со статьей 9 Конвенции о запрещении химического оружия. По регламенту Конвенции сторона, которой был направлен такой запрос, должна ответить на него в течение 10 дней. Этот срок как раз истечет 23 апреля.
В ходе исполнительного совета ОЗХО российский представитель обратил внимание на то, что Скрипалей могли намеренно ввести в искусственную кому, чтобы иметь возможность влиять на ход расследования инцидента в Солсбери. «Власти Великобритании без проведения какого-либо расследования заранее обвинили Москву в причастности к инциденту, — говорится в документе, который цитирует ТАСС. — Для того чтобы российские специалисты не могли получить доступ к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медработники, как мы понимаем, ввели (их) в искусственную кому, что сделало возможным сбор биохимических образцов и манипулирование состоянием их здоровья без консультаций с ними».
На заседании также стало известно, что эксперты установили тип яда, но не смогли выявить страну его происхождения, что делает заявления Лондона еще более голословными и предвзятыми. По мнению российского дипломатического представительства в Лондоне «так называемая дезинфекция на месте отравления Солсбери, которую намерена провести британская сторона и которая будет включать в себя „сжигание потенциально зараженных предметов“, на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать». «Подобное уже наблюдалось — например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля. Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», — заявили в российском диппредставительстве. По данным западных СМИ, в ходе массовой операции по дезинфекции будет обработано девять объектов в Солсбери, что займет несколько месяцев и обойдется британской казне в миллионы фунтов. В операции примут участие около 190 специалистов.
Представитель России в ОЗХО обратил внимание на то, что Скрипалей могли намеренно ввести в искусственную кому
Тем временем племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала, что планирует обратиться в ООН, если Великобритания повторно откажет ей в выдаче визы. Как отмечает ТАСС, она намерена обратиться лично к генсеку ООН Антониу Гутерришу. Агентство отмечает, что британские власти 6 апреля отказали в выдаче визы Виктории Скрипаль. Она планировала навестить пострадавшую в результате инцидента в Солсбери свою двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. После этого Виктория Скрипаль публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой решить этот вопрос и выдать ей визу. Однако ответ на свое обращение она до сих пор от официального Лондона не получила.