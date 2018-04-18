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Япония разочаровала Россию
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Япония разочаровала Россию 

News.ru 2 часа назад
Японии Михаил Галузин сообщил, что подпись Японии под совместным документом глав МИД стран G7 с обвинениями в адрес России в связи с делом об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля может вызывать только сожаление.
«Искренне грустно видеть под этими «документами» подпись Японии. Не Россию надо возвращать в «международную систему, основанную на правилах», придуманных, надо понимать, «семеркой». Сама «семерка» должна вернуться в пространство международного права, из которого она давно вышла»,
— заявил посол.
Галузин также назвал этот документ от G7 — «верхом цинизма и игнорирования международного права».
Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи вечером в понедельник в Оттаве сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери 4 марта.
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