Япония разочаровала Россию

«Искренне грустно видеть под этими «документами» подпись Японии. Не Россию надо возвращать в «международную систему, основанную на правилах», придуманных, надо понимать, «семеркой». Сама «семерка» должна вернуться в пространство международного права, из которого она давно вышла»,

— заявил посол.

Галузин также назвал этот документ от G7 — «верхом цинизма и игнорирования международного права».