Япония разочаровала Россию 

Японии Михаил Галузин сообщил, что подпись Японии под совместным документом глав МИД стран G7 с обвинениями в адрес России в связи с делом об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля может вызывать только сожаление.
«Искренне грустно видеть под этими «документами» подпись Японии. Не Россию надо возвращать в «международную систему, основанную на правилах», придуманных, надо понимать, «семеркой». Сама «семерка» должна вернуться в пространство международного права, из которого она давно вышла»,
— заявил посол.
Галузин также назвал этот документ от G7 — «верхом цинизма и игнорирования международного права».
Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи вечером в понедельник в Оттаве сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери 4 марта.