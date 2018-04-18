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Бывший сотрудник ЦРУ: в Сирии было нечего бомбить
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Бывший сотрудник ЦРУ: в Сирии было нечего бомбить 

Свободная пресса 40 минут назад
Фото: Свободная пресса
Экс-сотрудник ЦРУ, сотрудник разведки ВС США Фил Джиральди считает, что удар по территории Сирии был спланирован на основе неточных разведданных. «Сейчас данные подводят к вероятности, что никакое химическое оружие или его компоненты в этих точках не подвергались удару. Поэтому, если целью удара и было уничтожить эти предприятия, то атаки могли быть основаны на некачественных разведданных или вероятности, что там изначально нечего было уничтожать», — цитирует Джиральди РИА «Новости».
Также эксперт считает, что время для атаки выбрали таким образом, чтобы у экспертов ОЗХО «не осталось времени сделать свою работу и, возможно, предоставить отчет, в котором говорится об отсутствии доказательств применения газа, что осложнило бы наказание».
Кроме того Джиральди считает, что в ближайшее время ударов по Сирии больше не будет.
Ранее «СП» сообщала, что в США прошли антивоенные демонстрации. Их участники выразили протест против военной агрессии Америки по всему миру, в частности в Сирии. Активисты держали в руках плакаты «Прекратите войны США дома и за рубежом», «США, руки прочь от Сирии» и «Они солгали об Ираке, лгали о Ливии и лгут о Сирии».
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