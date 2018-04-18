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Венесуэла выступила с протестом из-за вмешательства во внутренние дела
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Венесуэла выступила с протестом из-за вмешательства во внутренние дела 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 18 апр — РИА Новости. Правительство Венесуэлы выступило во вторник с протестом в связи с вмешательством во внутренние дела страны со стороны США и ряда стран Латинской Америки, сообщает венесуэльский МИД.
Речь идет о заявлении 16 из 34 участников недавнего «Саммита Америк» в Перу, которые считают предстоящие 20 мая в Венесуэле президентские выборы нелегитимными. Страны призвали венесуэльское правительство провести президентские выборы с необходимыми гарантиями свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса, без наличия политических заключенных и с включением всех политических фигур.
"Венесуэльское правительство выразило свой самый энергичный протест в части того, что положения этого заявления представляют собой не только враждебный и недружественный акт против независимой и суверенной страны, но и нарушают нормы устава ООН и международного права", — говорится в заявлении МИД.
Ноты протеста были вручены дипломатическим представителям США в Каракасе, а также представителям латиноамериканских и карибских стран, которые подписали заявление в Лиме.
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