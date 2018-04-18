Венесуэла выразила протест из-за вмешательства во внутренние дела 

Венесуэла протестует в связи с вмешательством во внутренние дела страны со стороны США и ряда стран Латинской Америки. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел боливарианской республики.
Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление 16 из 34 участников недавнего «Саммита Америк» в Перу. Авторы документа, в частности, назвали предстоящие 20 мая в Венесуэле выборы президента нелегитимными. Страны призвали Каракас провести свободные и прозрачные выборы без наличия политических заключенных.
"Венесуэльское правительство выразило свой самый энергичный протест в части того, что положения этого заявления представляют собой не только враждебный и недружественный акт против независимой и суверенной страны, но и нарушают нормы устава ООН и международного права", — цитирует РИА Новости заявление МИД республики.
Ноты протеста вручены представителям США, латиноамериканских и карибских стран, которые подписали заявление в Лиме.