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Небензя назвал предложенную Францией резолюцию по Сирии несвоевременной
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Небензя назвал предложенную Францией резолюцию по Сирии несвоевременной 

РИА Новости 20 минут назад
ООН, 18 апр — РИА Новости. Предложенная Францией новая резолюция по Сирии является несвоевременной и ненужной, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Я с самого начала говорил, что она несвоевременная и ненужная", — сказал он журналистам во вторник вечером.
Он указал на то, что документ был предложен уже на следующий день после удара США, Франции и Великобритании по Сирии. «Вы не находите это смешным?», — сказал Небензя.
В субботу вечером Франция распространила в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии. Соавторами документа стали США и Великобритания. Обсуждение предложенного документа началось в понедельник на уровне экспертов. По словам постпреда Франции, «цель резолюции — перезапустить коллективные действия Совета Безопасности по работе с химическим досье, по защите мирного населения и работе над политическим урегулированием сирийского кризиса».
О своей позиции по документу российская делегация уведомила членов Совета в ходе первого раунда консультаций.
"Мы сказали, что это усилие сейчас несвоевременно. Сейчас они говорят, что не давят на нас, что будут обсуждать (проект — ред.), но все равно, это ничего не меняет. У нас все есть в уже существующих резолюциях. Есть резолюция по политическому урегулированию, есть ряд резолюций по гуманитарной ситуации, включая 2401", — сказал он.
Небензя скептически высказался относительно предложения авторов документа о создании механизма по привлечению к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии. «Они сами — атрибутивный механизм. Они установили вину и уже наказали преступника. Зачем им теперь механизм атрибуции?», — сказал российский дипломат.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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