Небензя: Французская резолюция по Сирии является несвоевременной 

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал несвоевременной и ненужной предложенную французской делегацией новую резолюцию по Сирии. Дипломат напомнил, что документ был представлен уже на следующий день после удара США, Франции и Великобритании по арабской республике.
"Вы не находите это смешным?", — приводит РИА Новости слова Небензи.
Свою позицию по документу Россия озвучила членам Совета Безопасности в ходе первого раунда консультаций. «Мы сказали, что это усилие сейчас несвоевременно, — сказал постпред РФ при ООН. — Сейчас они говорят, что не давят на нас, что будут обсуждать (проект), но все равно, это ничего не меняет. У нас все есть в уже существующих резолюциях».
Небензя также иронично прокомментировал предложение авторов документа о создании механизма по привлечению к ответственности виновных в применении химоружия в САР. «Они сами — атрибутивный механизм. Они установили вину и уже наказали преступника. Зачем им теперь механизм атрибуции?», — сказал дипломат.