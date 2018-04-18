Ещё
Самолетам США разрешили летать над Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США получили разрешение на пролеты лайнеров над Россией до 28 октября 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Власти РФ продлили разрешение на пролеты авиалайнеров США над территорией России, сообщили в госдепартаменте.
Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что действие нынешнего соглашения заканчивалось в 3.00 мск среды.
"Министерство транспорта (России) проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты", — сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
По его словам, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.
"Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению", — добавил собеседник агентства.
Он добавил, что американская сторона намерена продолжить обсуждения с российскими должностными лицами гражданской авиации "по этому и другим вопросам гражданской авиации", чтобы "предоставить как можно больше преимуществ американским перевозчикам".
"У нас десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией, в том числе и на пролетах американских авиакомпаний", — отметил представитель госдепартамента.
РИА Новости: последние новости
Жители Солсбери стали реже ходить в рестораны после отравления Скрипалей Российский посол заявил о непрозрачности расследования "дела Скрипаля" Трамп "благословил" КНДР и Южную Корею на проведение мирных переговоров
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных140
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой227
Китай признал дефектным советский «Варяг»37
Кобзона похоронят рядом с матерью178
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram16
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
РФ перестанет предоставлять НАТО самолеты «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение