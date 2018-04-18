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РФ разрешила пролеты американских лайнеров
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США получили разрешение на пролеты лайнеров над Россией до 28 октября 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Власти РФ продлили разрешение на пролеты авиалайнеров США над территорией России, сообщили в госдепартаменте.
Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что действие нынешнего соглашения заканчивалось в 3.00 мск среды.
"Министерство транспорта (России) проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты", — сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
По его словам, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.
"Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению", — добавил собеседник агентства.
Он добавил, что американская сторона намерена продолжить обсуждения с российскими должностными лицами гражданской авиации "по этому и другим вопросам гражданской авиации", чтобы "предоставить как можно больше преимуществ американским перевозчикам".
"У нас десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией, в том числе и на пролетах американских авиакомпаний", — отметил представитель госдепартамента.
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