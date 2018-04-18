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Лондон дал ООН 24 часа на то, чтобы разъяснить ситуацию с расследованием химатаки в Сирии
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Лондон дал ООН 24 часа на то, чтобы разъяснить ситуацию с расследованием химатаки в Сирии 

ТАСС 47 минут назад
ООН, 18 апреля. /ТАСС/. Великобритания запросила секретариат ООН в течение 24 часов разъяснить для членов Совета Безопасности ситуацию с расследованием химической атаки в городе Дума под Дамаском. С соответствующей инициативой выступила во вторник постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза, созванном по инициативе России.
"Я думаю, будет очень полезно провести для Совета либо брифинг, либо предоставить краткую сводку о том, в какой стадии в настоящий момент находятся МУФ ОЗХО [Миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия] и ДОБ ООН [Департамента по вопросам безопасности ООН] и каковы их дальнейшие планы, а также были ли какие-либо задержки в доступе в Думе, и объяснить, что вызвало эту задержку. Если бы это можно было бы сделать в следующие 24 часа, я была бы очень благодарна", — сказала дипломат, адресовавшая свою просьбу секретариату ООН.
Как сообщило ранее агентство SANA, эксперты прибыли в Думу во вторник. Как ожидается, на месте они должны провести оценку ситуации и собрать сведения о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия. Днем ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Айман ас-Соусан заявил, что «сирийское государство окажет поддержку международным экспертам».
В Госдепартаменте во вторник заявили, что, по информации американской стороны, команда следователей ОЗХО еще не прибыла в Думу.
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