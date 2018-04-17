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МИД: расследование дела Скрипаля должно проходить в рамках Конвенции по химоружию
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МИД: расследование дела Скрипаля должно проходить в рамках Конвенции по химоружию 

ТАСС 21 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Расследование дела экс-полковника Сергея Скрипаля необходимо проводить в рамках Конвенции по химическому оружию. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос, как в Москве отреагировали на призыв «Большой семерки» к России дать ответы по инциденту в Солсбери.
"Мы запустили все процедуры в рамках ОЗХО. Если мы хотим серьезно разобраться в деле, надо полагаться на положения Конвенции [по химоружию]. Мы намерены пройти этот путь до конца", — сказал дипломат.
Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи вечером в понедельник в Оттаве сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери 4 марта.
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