Трамп благословил КНДР и Южную Корею на проведение мирных переговоров

"У них есть мое благословение, чтобы обсудить вопрос завершения войны. Люди не осознают, что Корейская война еще не закончилась. Она идет прямо сейчас. И они обсуждают вопрос окончания войны. Так что у них определенно есть мое благословение", — сказал Трамп во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в личной резиденции во Флориде.

Также лидер США отметил, что Олимпийские игры в Южной Корее стали успешными в том числе из-за визита спортсменов из КНДР.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к Северной Корее.