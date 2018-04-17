США обеспокоены предстоящей передачей власти на Кубе — госдеп

Историческая сессия Национальной ассамблеи народной власти — парламента Кубы — начнется в среду в кубинской столице, в ходе заседания будет избран новый глава государства, а нынешний лидер страны Рауль Кастро оставит свой пост.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Национальной ассамблее Кубы, и видим, что это определенно не демократический переход (власти) и это нас серьезно беспокоит", — сказала Науэрт на брифинге.

По ее словам, у народа Кубы нет «настоящего или полноценного выбора».

"Надеемся, что новый президент Кубы будет слушать кубинский народ, хотя мы и не уверены, что это произойдет. Мы хотели бы видеть свободную и демократическую Кубу", — добавила Науэрт.

Отвечая на вопрос, не планируют ли власти США еще больше сокращать число своих дипломатов на Кубе, представитель ведомства заявила, что этого пока не планируется.

Ранее США в ответ на так называемые «акустические атаки» на Кубе в отношение американских дипломатов сократили численность дипперсонала в стране. По словам Науэрт, расследование этих инцидентов все еще продолжается.

По версии Вашингтона, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались «атакам» с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Ранее госдепартамент США сообщил, что с 5 марта этого года посольство на Кубе будет работать в ограниченном составе на постоянной основе, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Госдеп начал отзыв сотрудников посольства на Кубе в сентябре прошлого года.

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.