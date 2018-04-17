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Посольство РФ: Лондон заметает следы постановочной провокации в отношении России
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Посольство РФ: Лондон заметает следы постановочной провокации в отношении России 

ТАСС 59 минут назад
Великобритания уничтожением важных улик в деле Скрипалей заметает следы постановочной провокации в отношении России — посольство РФ в Лондоне.
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