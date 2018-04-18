Российские дипломаты обвиняют Лондон в намерении уничтожить улики по делу Скрипалей 

В российском посольстве прокомментировали намерения британской стороны провести дезинфекцию девяти мест, где в день инцидента в Солсбери побывали Сергей и Юлия Скрипаль. По мнению наших дипломатов, таким образом Лондон планирует уничтожить улики. Как сообщает Первый канал, в посольстве отметили и ряд нестыковок в новой версии отравления, которая появилась со ссылкой на Департамент по защите окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства на телеканале SkyNews. Там заявили, что вещество, с которым контактировали Скрипали, находилось в жидкой форме. Однако, эксперты отмечают, что в таком состоянии вещество быстро разлагается и теряет свой эффект.