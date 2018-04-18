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«Британия уничтожает улики по Солсбери»
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Небензя: Великобритания планомерно уничтожает улики по Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Нэнси Сисель
Великобритания планомерно уничтожает улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
"Британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали — бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Он также напомнил, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, и их местонахождение неизвестно.
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает. \
РИА Новости: последние новости
Британия заявила, что ГРУ взломало почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году Небензя назвал инциденты в Солсбери и сирийской Думе провокациями против РФ Удар по Сирии нанесли, когда там уже находилась миссия ОЗХО, заявил Небензя
Комментарии52  Ещё 12 источников 
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