Госдеп: РФ заверила, что не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе 

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Россия заверила Соединенные Штаты, что не собирается лишать американских авиаперевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Российское правительство заявило нашему посольству, когда оно с ним говорило [на этот счет]: «Не паникуйте, мы ничего не собираемся делать, чтобы нанести ущерб авиационному сектору США», — сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.