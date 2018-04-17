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Госдеп: РФ заверила, что не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе
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Госдеп: РФ заверила, что не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Россия заверила Соединенные Штаты, что не собирается лишать американских авиаперевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Российское правительство заявило нашему посольству, когда оно с ним говорило [на этот счет]: «Не паникуйте, мы ничего не собираемся делать, чтобы нанести ущерб авиационному сектору США», — сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
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