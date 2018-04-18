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США заявили о планах провести с РФ встречу по вопросу пролетов лайнеров
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США заявили о планах провести с РФ встречу по вопросу пролетов лайнеров 

Российская Газета 4 часа назад
США хотят провести встречу с властями РФ по вопросу выдачи разрешений на пролеты американских самолетов над российской территорией. С таким заявлением выступила официальный представитель государственного департамента Хезер Науэрт.
По ее словам, американская сторона планировала встретиться на текущей неделе в Вашингтоне с представителями авиационных властей России.
"Эта встреча была отменена российским правительством, — цитирует РИА Новости заявление Науэрт. — Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты. Мы ждем, что они будут с нами работать насчет даты (новой встречи), потому что мы не хотим прекращения (действия разрешений) для авиаперезчиков США".
Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что в настоящее время подобные дискуссии с властями РФ ведут авиакомпании США, а американские дипломаты оказывают им помощь.
Науэрт добавила, что Москва «еще не дала понять, продлит ли она разрешение, которое истекает сегодня (17 апреля)». «Но правительство РФ заявило нашему посольству: „Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору“. Мы надеемся, что так и есть. Мы ожидаем ответа от России позднее сегодня (во вторник)», — сказала дипломат.
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