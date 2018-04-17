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США хотят провести с Россией встречу по вопросу пролетов авиалайнеров
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США хотят провести с Россией встречу по вопросу пролетов авиалайнеров 

Газета.Ru 1 час назад
США хотят провести встречу с российскими властями по вопросу выдачи разрешений на пролеты американских самолетов над российской территорией, передает РИА «Новости» заявление официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт.
"У нас были планы встретиться на этой неделе в Вашингтоне с официальными представителями российских авиационных властей. Эта встреча была отменена российским правительством. Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты. Мы ждем, что они будут с нами работать насчет даты (новой встречи), потому что мы не хотим прекращения (действия разрешений) для авиаперезчиков США", — сказала Науэрт.
По ее словам, сейчас такие дискуссии с властями России ведут американские авиакомпании, а дипломаты США оказывают со своей стороны помощь в этих переговорах.
"Россия пока еще не дала понять, продлит ли она разрешение, которое истекает сегодня. Но правительство России заявило нашему посольству: «Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору». Мы надеемся, что так и есть. Мы ожидаем ответа от России позднее сегодня (во вторник)", — сказала она.
Ранее Хизер Науэрт заявила, что ей ничего неизвестно о переговорах с Россией по Сирии на высоком уровне.
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