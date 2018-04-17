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Виктория Скрипаль заявила, что не контактировала с российскими спецслужбами
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Виктория Скрипаль заявила, что не контактировала с российскими спецслужбами 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не контактировала с российскими спецслужбами в связи с инцидентом в британском Солсбери, об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
"Какие спецслужбы? Я ни с кем из спецслужб не связывалась. Я единственно, что ходила в Следственный комитет опознавать, что это действительно Юля (дочь Скрипаля — ред.) улетела, и передавала им запись. С кем я связываюсь — с нашим Следственным комитетом, потому что возбуждено уголовное дело", — сказала Виктория, отвечая на вопрос о том, связывались ли с ней российские спецслужбы в ее попытках контактировать с Юлией Скрипаль.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Следственный комитет России 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль и подготовил соответствующий запрос британской стороне.
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