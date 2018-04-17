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Путин позвонил Саргсяну с поздравлениями
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Путин позвонил Саргсяну с поздравлениями 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин позвонил, чтобы тепло поздравить Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении.
Российский лидер пожелал Саргсяну успехов на высокой государственной должности.
Путин и Саргсян подчеркнули важность развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.
Ранее президент РФ направил Саргсяну поздравительную телеграмму, подтвердив заинтересованность в тесной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.
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