Путин позвонил Саргсяну с поздравлениями

Российский лидер пожелал Саргсяну успехов на высокой государственной должности.

Путин и Саргсян подчеркнули важность развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.

Ранее президент РФ направил Саргсяну поздравительную телеграмму, подтвердив заинтересованность в тесной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.