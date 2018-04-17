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Москва призвала Запад не вмешиваться в работу ОЗХО в Сирии
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Москва призвала Запад не вмешиваться в работу ОЗХО в Сирии 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Россия призвала западные страны перестать вмешиваться в работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения Парижа в том, что якобы Москва и Дамаск создают препятствия работе специалистов ОЗХО.
Захарова назвала такие обвинения удивительными, поскольку, по ее словам, именно «Россия выступала за проведение скорейшей инспекции ОЗХО» и, даже не являясь организатором поездки, «предложила все содействие для того, чтобы она состоялась».
Представитель МИД РФ отметила, что единственное объективное препятствие работе ОЗХО в Думе — это наличие там оставшихся боевиков, в связи с чем "ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности".
Кроме того, Захарову смутило, что с подобными заявлениями выступает французский МИД, а не сама Организация по запрещению химоружия. «Если бы инспекторы столкнулись с проблемами, они бы сами сделали заявление на этот счет», — сказала она. И призвала «западные страны, участвовавшие в нелегитимном обстреле Сирии, перестать манипулировать общественным мнением и вмешиваться в работу международных организаций», передает ТАСС.
Напомним, эксперты ОЗХО, по последним данным, прибыли в Думу, где будут вести расследование о якобы проведенной в этом городе химической атаке. Россия уверена, что этого инцидента не было, а видеоролики, которые послужили поводом для обвинений Дамаска, а заодно Москвы и Тегерана, были сфабрикованы.
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