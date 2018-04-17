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Жители Солсбери стали реже ходить в рестораны после отравления Скрипалей
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Жители Солсбери стали реже ходить в рестораны после отравления Скрипалей 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 17 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Объем розничных продаж в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в марте упал более чем на 17%, следует из официальных данных графства Уилтшир.
Снижение розницы в марте составило 17,1% против снижения 8,6% в Великобритании, отмечает графство. При этом сокращение объема бронирования отелей и туров в Солсбери в марте иностранными туристами может составить около 40%.
"Мы усердно работаем с партнерами города, чтобы убедиться, что он продолжает быть местом выбора для посетителей", — подчеркнули власти города.
Для привлечения туристов власти города ввели временные бесплатные парковки для автомобилей. Также бесплатными для входа стали некоторые парки в Солсбери и окрестностях.
Солсбери — тихий английский городок, популярный среди британских и иностранных туристов. Он известен своим средневековым кафедральным готическим собором, а также как место остановки туристов на пути в знаменитый Стоунхендж.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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