Великобритания не рассчитывает, что СБ ООН быстро примет западную резолюцию по Сирии 

ООН, 17 апреля. /ТАСС/. Великобритания не рассчитывает на быстрое принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Сирии, подготовленной в соавторстве с Соединенными Штатами и Францией. Об этом заявила во вторник журналистам постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Карен Пирс, комментируя ход переговоров по предложенному тексту.
"Резолюция обсуждается, но мы не ждем быстрого прогресса. Нам нужно начертать путь обратно к политическому процессу, и я думаю, мы все понимаем, что это займет время", — сказала она.
Франция в субботу распространила свой проект резолюции Совета Безопасности, который затрагивает три направления работы ООН по Сирии — ситуацию с применением химического оружия, гуманитарную ситуацию и политическое урегулирование. Соавторами текста стали Великобритания и США, за сутки до этого нанесшие вместе с Францией несанкционированные ООН удары по Сирии в ответ на неподтвержденную химическую атаку в пригороде Дамаска Думе.
В понедельник французский постпред Франсуа Делаттр заявил, что в Париже не ставят «искусственных сроков» рассмотрения своего проекта резолюции. По словам дипломата, его делегация готова к конструктивным переговорам со всеми членами Совбеза.
В ближайшие часы Совет Безопасности по запросу России соберется на очередное заседание по Сирии, которое будет посвящено гуманитарной обстановка в городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией. Комментируя предстоящую встречу, британский постпред заявила, что ситуация в ближневосточной стране, «к сожалению, несильно улучшилась».