Великобритания не рассчитывает, что СБ ООН быстро примет западную резолюцию по Сирии

"Резолюция обсуждается, но мы не ждем быстрого прогресса. Нам нужно начертать путь обратно к политическому процессу, и я думаю, мы все понимаем, что это займет время", — сказала она.

Думе. Франция в субботу распространила свой проект резолюции Совета Безопасности, который затрагивает три направления работы ООН по Сирии — ситуацию с применением химического оружия, гуманитарную ситуацию и политическое урегулирование. Соавторами текста стали Великобритания и США, за сутки до этого нанесшие вместе с Францией несанкционированные ООН удары по Сирии в ответ на неподтвержденную химическую атаку в пригороде Дамаска

В понедельник французский постпред Франсуа Делаттр заявил, что в Париже не ставят «искусственных сроков» рассмотрения своего проекта резолюции. По словам дипломата, его делегация готова к конструктивным переговорам со всеми членами Совбеза.